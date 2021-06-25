Великобритания признала просчет и риск эскалации из-за вторжения эсминца Defender в российские воды

История с эсминцем Defender, которая произошла у берегов Крыма, может привести к «необоснованной эскалации», а просчет в игре с Россией — к полномасштабной войне. В этом признался начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

«То, из-за чего я не сплю по ночам, — это [возможный] просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчет — прим. ред.) породить», — приводит издание The Daily Telegraph слова Картера.

Ранее эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил границу и вошел на три километра в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил несколько бомб. После этого эсминец отошел от российского побережья. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что эта провокация — эпическое фиаско, которое «надолго останется ароматным пятном на репутации королевских Военно-морских сил».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил российскую сторону в дезинформации. В посольстве России в Соединенных Штатах это заявление назвали голословным.