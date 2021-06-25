Посольство РФ назвало голословными обвинения Пентагона после провокации с британским эсминцем

Обвинения Пентагона в адрес России о дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender в Крыму являются голословными. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

Комментарий опубликовали в официальном Twitter дипмиссии. Сотрудники посольства напомнили, что картина произошедшего была ранее размещена ФСБ в открытом доступе.

«Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него», — отметили дипломаты.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал российской дезинформацией сообщения о предупредительных выстрелах для эсминца. При этом он опирался на данные британского военного руководства.

По информации Минобороны РФ, 23 июня днем эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил российскую границу и вошел на три километра в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.

Российский пограничный сторожевой корабль сделал предупредительные выстрелы, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения Defender. Только после этого эсминец покинул российские воды.

После провокации у берегов Крыма МИД РФ заявил послу Великобритании жесткий демарш. В Кремле действия эсминца назвали сознательной провокацией.