Минобороны назвало провокацию британского эсминца Defender эпическим фиаско

Действия эсминца Defender у мыса Фиолент — это эпическое фиаско и пятно на репутации Военно-морских сил Великобритании. Об этом заявили в Минобороны России, пишет РИА «Новости».

Как сказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, британский эсминец в любой точке Черного моря — это жирная цель для противокорабельных комплексов ВМФ России. Он отметил, что пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби, который обвинил России в дезинформации после случившегося, это должно быть хорошо известно. Конашенков призвал США и Великобританию не испытывать судьбу со своими кораблями в Черном море, а руководствоваться рассудком.

Генерал майор подчеркнул, что эта провокация — эпическое фиаско, которое «надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил».

На днях эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил границу и вошел на три километра в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил несколько бомб. После этого эсминец отошел от российского побережья. Кирби заявил, что РФ дезинформировала мир о случившемся, а в российском посольстве это обвинение назвали голословным.