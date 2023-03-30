Мир 30 марта 2023, 15:21 Великобритания опровергла поставки Украине запрещенных боеприпасов Заммнистра обороны Великобритании Хиппи: ВСУ не получали кассетные и фосфорные снаряды Википедия

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Поставок на Украину кассетных боеприпасов или снарядов, содержащих белый фосфор, со стороны Великобритании не было. Об этом заявил заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи, слова которого привел ТАСС.

Великобритания, напомнил Хиппи, является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам и передавать их в другие страны не может. Также заместитель главы британского оборонного ведомства добавил, что на Украину не направляли снаряды с белым фосфором.

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«Великобритания не поставляла Украине боеприпасы, содержащие белый фосфор», — подчеркнул он.

Замминистра обороны Великобритании добавил, что на сегодняшний день ведомство не получило доказательств, что российские войска в ходе специальной военной операции применяют обедненный уран.

На минувшей неделе Минобороны Великобритании объявило, что начнет поставки снарядов с обедненным ураном, предназначенных для уничтожения бронетехники. В ведомстве заявили, что это обычный компонент, увеличивающий возможность поражения боеприпасом боевых машин.

Президент России Владимир Путин заявил, что использование подобного вооружения свидетельствует о готовности Запада и властей Украины уничтожить всех мирных жителей страны и загрязнять природу. Глава государства подчеркнул, что в распоряжении России есть сотни тысяч подобных боеприпасов, но она их не применяла.