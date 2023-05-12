Мир 12 мая 2023, 18:30 Передачу британских крылатых ракет Украине расценили как шаг к эскалации конфликта МИД России: передача Storm Shadow подтвердила вовлеченность Британии в конфликт на Украине Википедия

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Россия расценивает решение о передаче ракетной системы Storm Shadow Украине как очередной крайне враждебный шаг Великобритании. Об этом заявила пресс-служба российского МИД.

Британия подтвердила передачу Storm Shadow киевскому режиму 11 мая. Ракетная система может совершать дальнобойные удары с повышенной точностью.

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«Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения СВО», — отметили в министерстве.

Передача этих ракетных систем Украине еще раз подтвердила беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в конфликт. В МИД подчеркнули, что британцы заигрались в геополитику. В своем желании утвердиться в статусе неформального лидера НАТО они готовы перейти все границы и вывести конфликт на новый уровень «с точки зрения разрушений и человеческих жертв», констатировали в дипведомстве.

Россия оставила за собой право принять необходимые меры, чтобы нейтрализовать угрозы, которые могут возникнуть в случае применения Украиной британских крылатых ракет. А вся ответственность за последствия передачи снарядов лежит на «авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в МИД.