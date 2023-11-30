Эксклюзив 30 ноября 2023, 12:18 «Великий политик». Шевченко назвал главную заслугу Киссинджера Политолог Шевченко: Киссинджер был великим политиком, умевшим вести переговоры Zhang Jun/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни. Бывший глава службы протокола первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина, заведующий сектором философии политики института философии РАН, советник президента России до 2011 года Владимир Шевченко в беседе с «360» назвал американского политика великим. По его словам, Киссинджер всегда умел находить компромиссы.

«Великий политик. Великий человек в плане того, что умел вести переговоры, реально смотрел на жизнь. Его первая заслуга — окончание войны во Вьетнаме», — сказал Шевченко.

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Он напомнил, что Генри Киссинджер неоднократно приезжал с визитами в Советский Союз. Шевченко отметил, что бывший государственный секретарь США славился доброй улыбкой. Он лично видел Киссинджера, когда тот приезжал в Россию в 90-х годах.

Тонкий политик, умеющий выстраивать отношения, разговаривать. Умеющий находить компромиссы. В этом была его большая заслуга. <…> У него всегда добрая улыбка. Владимир Шевченко

Когда Киссинджер приезжал в Россию, ему всегда оказывали должное внимание. Причем на уровне министров и даже глав государства, уточнил Шевченко. Представители внешнеполитического ведомства заранее сообщали о его визите. Для американского политика составлялась особая программа, в которую входили сессии с руководством, добавил Шевченко.

Киссинджер скончался в Коннектикуте. Он был первым политиком США, одновременно занимавшим должность госсекретаря и советника по нацбезопасности страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера. Глава государства назвал американского политика выдающимся и мудрым государственным деятелем.