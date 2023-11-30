Мир 30 ноября 2023, 04:49 Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни РИА «Новости»

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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте 100 лет», — сказано в сообщении.

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Киссинджер был госсекретарем США при бывшем президенте Америки Ричарде Никсоне. Он также занимал второй пост — советника по национальной безопасности страны.

Это был первый случай, когда один человек исполнял обязанности на двух должностях. Политик продолжил работать государственном секретарем и при следующем после Никсона лидере Штатов Джеральде Форде.

В конце 2001 года Киссинджер управлял Комиссией по расследованию терактов 11 сентября. Также в сентябре 2007 года политик вместе с отставными американскими госсекретарями написал письмо с призывом не принимать резолюцию 106 о геноциде армян.

В декабре прошлого года Киссинджер предложил свое решение конфликта на Украине. Он призвал провести повторное голосование на новых территориях РФ, но под международным наблюдением.