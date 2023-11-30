Важное 30 ноября 2023, 11:15 Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом Путин выразил соболезнования супруге Киссинджера VISTAPRESS / Lana Yassi via www./globallookpress

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Экс-госсекретарь США являлся мудрым государственным деятелем и выдающимся политиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщил сайт Кремля.

Он также выразил соболезнования супруге политика Нэнси Киссинджер.

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«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», — добавил Путин.

Глава государства напомнил, что благодаря Киссинджеру США и Советский Союз смогли добиться разрядки международной напряженности. Страны заключили важные договоренности, которые позволили укрепить глобальную безопасность.

«Желаю Вам, а также всем родным и близким покойного душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — заключил Путин в обращении к вдове экс-госсекретаря США.

Киссинджер скончался в Коннектикуте на 101 году жизни. Он стал первым американским политиком, который одновременно занимал должность госсекретаря США и советника по национальной безопасности страны.