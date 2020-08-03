Ведущие страны встали в очередь за вакциной от COVID-19

Специалисты по всему миру все еще продолжают работать над вакциной от коронавируса. Несмотря на это, США, Великобритания, Япония и страны ЕС уже забронировали 1,3 миллиарда доз препарата.

Договор на поставку вакцины с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc подписали США и Великобритания, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity. Соглашение с Pfizer заключила Япония, при этом детали договоров Евросоюза пока не раскрываются.

Эффективность препаратов от коронавируса еще не доказана, но богатые страны уже забронировали первые поставки. По словам экспертов, вакцины может не хватить на 7,8 миллиарда человек, поэтому менее обеспеченные страны могут оказаться в конце списка. Похожая ситуация наблюдалась в 2009 году. Тогда государства монополизировали поставки вакцины от свиного гриппа.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские предприятия уже начали подготовку к производству вакцины от коронавируса. По его словам, серийное производство может начаться уже в сентябре.