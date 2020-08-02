Прививки с вакциной «Вектора» начнут ставить в конце года

Вакцинацию от коронавируса начнут в конце текущего года или в начале следующего. Первыми прививки с лекарством, разработанным научным центром «Вектор», получат люди из групп риска.

«Ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — рассказал генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также добавил, что производство вакцины от коронавируса смогут наладить уже в ноябре.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила о том, что вакцину, над которой работали сотрудники «Вектора», зарегистрируют в сентябре. Первую партию лекарства произведут в октябре.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первыми вакцину получат российские врачи и учителя. Он уточнил, что завершились клинические исследования вакцины от коронавируса, которую создавали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Массовую вакцинацию можно будет начать в октябре. Сейчас готовят документы для регистрации вакцины.