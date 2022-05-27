Вдовец учительницы, которая стала жертвой стрелка в Ювальде (штат Техас, США), умер от сердечного приступа. Об этом сообщила газета Dallas News.

Джоу Гарсия умер от сердечного приступа, который был вызван горем от утраты, указано в материале. Автор ссылается на публикацию в социальных сетях родственника супружеской пары.

Супруга Джоу Ирма Гарсия стала одной из жертв 18-летнего стрелка в начальной школе в Ювальде. Джоу и Ирма были знакомы со школы, они прожили в браке 24 года. У супругов остались четверо детей.

Житель Ювальде устроил стрельбу в начальной школе. Его появление около учебного заведения зафиксировала камера видеонаблюдения. Жертвами нападавшего стали более 20 человек: 18 детей и трое взрослых.

Среди пострадавших нет русскоговорящих детей, отметил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров. Президент США Джо Байден после произошедшего призвал бросить вызов оружейному лобби. К расследованию стрельбы присоединятся департамент общественной безопасности Техаса и рейнджеры.