Мир 14 марта 2023, 03:23 Ватикан сочли самым подходящим местом для переговоров по Украине Премьер Италии Мелони назвала Ватикан самым подходящим местом для переговоров по Украине Pxhere

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Самым подходящим местом для ведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине является Ватикан. Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее слова привел ТАСС.

Для переговоров, как убеждена Мелони, необходим баланс сил.

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«Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит для ведения переговоров, Италия его поддерживает», — сказала премьер Италии.

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Папа римский Франциск ранее заявил о желании посетить Киев. Однако отметил, что осуществит задуманное только если съездит и в Москву. Понтифик отметил, что приедет либо в оба места, либо ни в одно. Когда журналист аргентинской газеты La Nacion заявил, что в России якобы не готовы к встрече с папой. Глава Римско-католической церкви ответил, что ничего невозможного нет, а сам он для себя «не закрывал двери» для общения.

Понтифик также вспомнил, что российский президент Владимир Путин в качестве главы государства три раза посещал Ватикан. Во время одной из таких встреч они поговорили о литературе, и президент РФ оставил хорошее впечатление. Как заметил Франциск, Путин — культурный и образованный человек, который владеет двумя иностранными языками.