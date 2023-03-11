Мир 11 марта 2023, 19:40 Папа римский заявил о желании посетить Киев и Москву Папа римский Франциск: хочу посетить Киев, но при условии поездки в Москву Pixabay

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Папа римский Франциск заявил о желании посетить Киев. В интервью аргентинской газете La Nacion он рассказал, что осуществит задуманное только если съездит и в Москву.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я приеду в оба места или ни в одно», — поставил условие понтифик.

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Журналист издания добавил, что в России якобы не готовы к встрече с папой. Он ответил, что ничего невозможного нет, а сам он для себя «не закрывал двери» для общения. По словам Франциска, украинский конфликт доставляет ему боль. Глава Римско-католической церкви не стал отвечать, возможна ли встреча президентов России и Украины, но выразил уверенность в том, что собрание мировых лидеров по этому вопросу вполне реально.

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Понтифик вспомнил, что Владимир Путин в качестве главы государства трижды посещал Ватикан. Во время одной из таких встреч они поговорили о литературе, и российский лидер оставил хорошее впечатление. По словам Франциска, президент — культурный и образованный человек, который владеет двумя иностранными языками.