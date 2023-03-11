Мир 11 марта 2023, 18:47 Папа римский назвал Владимира Путина образованным и культурным человеком Папа римский Франциск: президент Путин очень культурный и разговаривает на трех языках РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин владеет тремя языками, с ним можно беседовать на высоком уровне, заявил пара римский Франциск в интервью аргентинской газете La Nacion. По словам понтифика, российский лидер трижды встречался с ним в Ватикане.

«Он трижды посещал меня здесь (в Ватикане — прим. ред.) в качестве главы государства, с ним можно провести беседу на высоком уровне. Это культурно», — рассказал папа римский.

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Он добавил, что кроме русского президент России отлично владеет немецким и английским языками. Понтифик вспомнил, как беседовал с Путиным о литературе. По словам Франциска, культура — «не моральная профессия», а то, что приобретается.

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Понтифик добавил, что на следующий день после начала спецоперации хотел прибыть с визитом в Москву, но тогда поездку организовать не удалось. Франциск отметил, что у Ватикана нет мирного плана по ситуации на Украине, но в прекращении конфликта заинтересованы главы некоторых государств.

Ранее он признал, что в ситуации на Украине замешаны «имперские интересы». Франциск не стал уточнять, каких именно стран, но подчеркнул, что в конфликт вовлечены все крупные державы.