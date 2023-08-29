Мир 29 августа 2023, 16:32 Ватикан отреагировал на критику слов папы римского со стороны Украины Ватикан: папа римский Франциск не превозносил «империалистическую логику» Unsplash

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Папа римский Франциск не хотел «превозносить империалистическую логику», когда обращался к католикам России по теме сохранения русского культурного и духовного наследия. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в ответ на украинскую критику. Его процитировало РИА «Новости».

Он пояснил, что в словах приветствия понтифик призвал российскую молодежь сохранить и преумножить все позитивное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

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«А не превозносить империалистическую логику и правительственных деятелей, цитируемых для указания соответствующих некоторых исторических периодов», — подчеркнул Бруни.

На минувшей неделе папа римский Франциск выступал на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге в режиме видеосвязи. Там он заявил, что российская молодежь является наследниками великой России, «страны святых, царей, Петра I, Екатерины II». Папа римский призвал помнить об этом и не отказываться от наследия.

Но украинские политики пришли в ярость из-за слов понтифика о величии России. Официальный представитель МИД страны Олег Николенко назвал слова папы римского Франциска «империалистической пропагандой».

В Кремле же, как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с позитивом восприняли высказывание понтифика.