Заявление папы римского о России оценили в Кремле | 360°

Мир 29 августа 2023, 12:44 Заявление папы римского о России оценили в Кремле Песков заявил, что Кремль позитивно воспринял слова папы римского о России РИА «Новости»

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В Кремле позитивно отреагировали на высказывание папы римского Франциска о великом наследии России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Понтифику известна история России, это очень хорошо. У нее действительно очень глубокие корни, притом наследие не ограничивается только Екатериной II и Петром I, оно еще более давнее», — сказал Песков.

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Он добавил, что преподаватели в вузах, учителя в школах, общественные объединения и само государства уделяют внимание тому, чтобы постоянно нести в молодежные массы это наследие.

«Весьма отрадно, что понтифик звучит в унисон с нашими усилиями», — добавил представитель Кремля.

Ранее папа римский напомнил о великом историческом наследии России. Он добавил, что страна известна всему миру своей культурой и человечностью, писал RT.

Заявление понтифика вызвало негодование на Украине. Представитель МИД Олег Николенко назвал его империалистической пропагандой.