Мир 29 августа 2023, 12:05 Высказывание папы римского о России привело Украину в ярость The Hill: МИД Украины осудило слова папы римского Франциска о великой России Википедия

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Украинским политикам не понравились слова папы римского Франциска о «величии России». Свое высказывание он сделал во время Всероссийской встречи католической молодежи на прошлой неделе. Об этом написало издание The Hill.

«Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — заявил тогда понтифик.

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Франциск добавил, что Россия известна всему миру своей человечностью и культурой. Это высказывание также вызвало волну критики в его адрес.

Особенно бурно на речь папы римского отреагировали в Киеве. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика «империалистической пропагандой».

Украинская сторона уже не раз критиковала выступления Франциска. В частности, киевскому режиму не пришлись по вкусу высказывания папы римского о причинах кризиса на Украине, напомнило РИА «Новости».

По мнению понтифика, Россию подтолкнули начать спецоперацию действия НАТО у российских границ. Недавно посланник Франциска, кардинал Маттео Дзуппи, заявил, что Евросоюз мало делает для восстановления украинско-российского мира.