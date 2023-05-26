Мир 26 мая 2023, 14:06 Вашингтону пригрозили решительным отпором в ответ на агрессию против России МИД: США пора усвоить, что любые формы агрессии против России встретят отпор РИА «Новости»

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США, ставшие стороной конфликта на Украине, должны понять, что всякая агрессия против России столкнется с решительным отпором. Такое заявление опубликовали на официальном сайте российского МИД.

Ведомство отреагировало на высказывания помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, одобрившего удары Вооруженных сил Украины по территории России. В министерстве назвали подобные заявления неприемлемыми.

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«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — указали в МИД.

Российская сторона также обратила внимание, что враждебные действия Вашингтона привели к глубокому и опасному кризису в российско-американских отношениях. Этот кризис чреват непредсказуемыми последствиями, предупредили в дипломатическом ведомстве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты натравили Европу на Россию, не сомневаясь в своей безнаказанности. Однако в случае третьей мировой войны Атлантический океан не спасет США, подчеркнул глава МИД.