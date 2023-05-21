Мир 21 мая 2023, 18:32 США заявили, что не против ударов Украины по Крыму Помощник Байдена Салливан: США не против ударов ВСУ по Крыму американским оружием Pixabay

Читать 360tv в

Штаты не против нанесения ВСУ ударов по Крыму, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что американские чиновники рассматривают полуостров как «украинскую территорию».

У Салливана спросили, могут ли украинские военные применять поставляемое Штатами оружие для нанесения ударов по Крыму.

Реклама

«Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ, — ответил помощник президента США.

Он добавил, что американские власти предупредили украинское руководство о недопустимости атак по территории России. По словам Джейка Салливана, в США считают полуостров «украинским».

Ранее обозреватель издания The Hill Якуб Григель заявил, что многие западные государства ослабили поддержку Украины в надежде восстановить сотрудничество с Россией. Он раскритиковал идею украинского лидера по захвату Крыма. По мнению эксперта, страна слишком истощена, поэтому отправлять ограниченные ресурсы на полуостров слишком рискованно.