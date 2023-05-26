Мир 26 мая 2023, 12:41 Лавров предупредил, что Атлантический океан не спасет США от третьей мировой войны Глава МИД России: США считают, что им все сойдет с рук, и надеются на Атлантический океан РИА «Новости»

Читать 360tv в

США натравили Европу на Россию, будучи уверенными в своей безнаказанности. Однако в случае третьей мировой войны географическая удаленность от зоны эскалации им не поможет, сказал программе «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел Сергей Лавров. Отрывок его комментария показал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он попросил главу МИД России прокомментировать планы Запада поставить Украине истребители F-16. Американские власти, по словам Лаврова, продолжили натравливать своих европейских сателлитов на Россию, считая, что им все сойдет с рук.

Реклама

«Вашингтон считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном. Это сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте третьей мировой войны», — заявил он.

Отправка F-16 на Украину нецелесообразна, дешевле передать системы ПВО и артиллерийские снаряды, сказал глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли. Он призвал отказаться от мысли, что истребители станут для киевского режима чудо-оружием — такого, по словам генерала, просто нет.