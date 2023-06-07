07 июня 2023, 07:08
«Вашингтон так туп». Конгрессмен Тейлор Грин раскритиковала политиков за отношение к Украине
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин обвинила политиков США в тупости из-за поддержки Украины
Американские политики глупы, раз так упорно поддерживают Украину и заставляют платить за это своих граждан. Действия Белого дома раскритиковала в своем Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
«Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — написала член Республиканской партии.
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Комментируя собственную позицию, Марджори Тейлор Грин объявила, что во время голосования не поддержит спонсирование Украины и станет биться против помощи киевскому режиму.
Она неоднократно критиковала правительство за поддержку конфликта и призывала сосредоточиться на более актуальных для страны проблемах, например, борьбе с мексиканскими наркокартелями. Марджори Тейлор Грин возмутили слова президента Владимира Зеленского о том, что США должны отправлять своих детей защищать его страну. Она напомнила, что ни Украина, ни страны НАТО не вставали на страже американских границ.
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