Мир 17 марта 2023, 05:09 Названа единственно важная для США война Конгрессмен Грин: война с наркокартелями должна быть сейчас единственной для США РИА «Новости»

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Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала войну, которую она считает важной и единственной на сегодня для США. Речь о борьбе с наркокартелями, написала политик в своем Twitter.

«Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских (нарко)картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев», — написала Грин.

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Пока от американских властей можно услышать только про боевые действия на Украине, разочарованно заметила конгрессмен.

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Слова Грин косвенно подтвердил американский телеведущий Такер Карлсон, который еще в январе говорил, что единственный конфликт, который действительно угрожает Штатам, — это ситуация на границе с Мексикой. Там местные силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста наркоторговца Овидио Гусмана — сына наркобарона Хоакина Гусмана.

Ранее Тейлор Грин заявила, что Украине нужно начать стремиться к миру, а США лучше перестать ее поддерживать. Так конгрессмен прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он говорит, что «США должны отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях.