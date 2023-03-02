Мир 02 марта 2023, 03:09 Американцы против смерти своих детей ради защиты Украины, заявили в США Представитель конгресса Грин: родители США не хотят гибели своих детей ради Украины РИА «Новости»

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Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях. Своим мнением она поделилась на странице в Twitter.

Грин раскритиковала американские власти за поддержку Украины и заявила, что родители США не желают смерти своих детей ради нее. Она подчеркнула, что этого хочет Зеленский.

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«Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — задала вопрос конгрессвуман.

Также Марджори Тейлор Грин прикрепила к своему посту видео с выступлением украинского президента, в котором он заявил о необходимости отправлять детей США на Украину.

Ранее Грин предупредила, что в США может случится гражданская война, и тогда республиканские штаты отсоединятся от демократических. Она считает, что страна приблизилась к «национальному разводу». Тейлор Грин обвинила администрацию президента США в оторванности от рядовых американцев.