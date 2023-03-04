Мир 04 марта 2023, 21:01 Вандалы осквернили бюст графа Игнатьева в Болгарии Вандалы облили краской бюст графа Игнатьева в болгарской Варне Публичное достояние

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Вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву в городе Варна в Болгарии. Они облили бюст краской в ночь с 3 на 4 марта, когда в стране встречают национальный праздник. Об этом сообщили в посольстве России в балканском государстве в Telegram-канале.

Telegram-канал посольства России в Болгарии

В российском представительстве назвали Игнатьева человеком, который считал своим идеалом свободную Болгарию. Он внес весомый вклад в защиту населения страны от османах и заботился о переселенцах. В посольстве заявили, что возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма, и назвали такое «выражение гражданской позиции путем войны с памятниками» уделом слабых.

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«В очередной раз призываем болгарские власти предпринять действенные меры по недопущению впредь осквернения монументов нашей общей истории и наказанию преступников», — подчеркнули в публикации.

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В российском посольстве поблагодарили всех неравнодушных местных жителей, которые оперативно своими силами пытались восстановить достоянный вид памятника.

Эксперты горадминистрации Софии недавно призвали убрать поврежденную вандалом плиту на памятнике Советской армии. В День защитника Отечества ее испортил молотком 61-летний мужчина, который уже признал свою вину.