25 февраля 2023, 00:43
Болгарские специалисты решили убрать поврежденную плиту на памятнике Советской армии
Горадминистрация Софии: поврежденную плиту с памятника Советской армии необходимо убрать
Эксперты горадминистрации Софии заявили, что поврежденную вандалом плиту на памятнике Советской армии, где указано, что монумент установлен «от признательного болгарского народа», лучше убрать. Об этом сообщил ТАСС.
«Плита с надписью на памятнике Советской армии должна быть устранена, так как эти элементы после частичного разрушения плохо закреплены, и существует опасность их обрушения», — такие выводы сделали специалисты после осмотра памятника.
Реклама
Памятник Советской армии был поврежден в День защитника Отечества, 23 февраля. Разбивший памятную плиту молотком 61-летний мужчина признал свою вину.
Реклама
Посол России в Болгарии Элеонора назвала это происшествие «вопиющим актом вандализма». Властям страны отправили официальное требование восстановить памятник, а также привлечь виновного к ответственности.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против сноса памятников воинам СССР. Вопрос касался мемориала в районе Тиргарте, часть которого посвящена Советскому союзу и его борьбе с нацистами. Шольц выступил против того, чтобы с памятника убрали советские танки.
Болгария
Памятники
Реклама
Реклама