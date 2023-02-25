Мир 25 февраля 2023, 00:43 Болгарские специалисты решили убрать поврежденную плиту на памятнике Советской армии Горадминистрация Софии: поврежденную плиту с памятника Советской армии необходимо убрать Посольство России в Болгарии / Telegram

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Эксперты горадминистрации Софии заявили, что поврежденную вандалом плиту на памятнике Советской армии, где указано, что монумент установлен «от признательного болгарского народа», лучше убрать. Об этом сообщил ТАСС.

«Плита с надписью на памятнике Советской армии должна быть устранена, так как эти элементы после частичного разрушения плохо закреплены, и существует опасность их обрушения», — такие выводы сделали специалисты после осмотра памятника.

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Памятник Советской армии был поврежден в День защитника Отечества, 23 февраля. Разбивший памятную плиту молотком 61-летний мужчина признал свою вину.

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Посол России в Болгарии Элеонора назвала это происшествие «вопиющим актом вандализма». Властям страны отправили официальное требование восстановить памятник, а также привлечь виновного к ответственности.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что выступает против сноса памятников воинам СССР. Вопрос касался мемориала в районе Тиргарте, часть которого посвящена Советскому союзу и его борьбе с нацистами. Шольц выступил против того, чтобы с памятника убрали советские танки.