Происшествия 23 февраля 2023, 17:45 Вандалы вновь осквернили монумент Советской армии в столице Болгарии Посольство РФ в Болгарии: памятная доска разбита на монументе Советской армии в Софии Посольство России в Болгарии / Telegram

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Посольство России в Болгарии сообщило, что памятник Советской армии в Софии вновь подвергся нападению вандалов. На этот раз неизвестный мужчина разбил на монументе памятную доску, написало дипведомство в Telegram-канале.

Российские дипломаты отметили, что памятник стал жертвой агрессии именно в День защитника Отечества.

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«С прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня, в День защитника Отечества, монумент Советской армии в Софии вновь стал жертвой слепой агрессии и беспамятства», — сообщает посольство.

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Дипмиссия назвала такие действия кощунственными и отметила, что вандалы оскорбили не только подвиг советских воинов, но и своих сограждан, боровшихся с фашизмом. Посольство призвало болгарские власти принять меры по устранению последствий преступлений против памяти, а также найти и наказать виновных.

«Планомерная работа по переписыванию прошлого, вымарыванию роли Советского Союза из победы над фашистской Германией, демонизации всего русского и не могли привести к иному результату, кроме как к воспитанию поколений, для которых нет ничего святого», — сказано в сообщении российского представительства.

Между тем болгарское радио Bnr сообщило, что осквернивший памятник вандал уже задержан. Полиция начала расследование в отношении 61-летнего мужчины, который разбил памятную доску молотком.

Стоит отметить, что памятник Советской армии в Софии неоднократно подвергался актам вандализма. Так, 9 мая прошлого года неизвестные с беспилотника облили монумент краской.

Ранее сообщалось, что в Полтаве вандалы осквернили памятники русскому генералу Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Они разрисовали монументы красной краской.