Председатель ГА ООН привился от ковида вакциной Pfizer

Председатель ГА ООН Волкан Бозкыр прошел вакцинацию от коронавируса. Он привился вакциной американской фармкомпании Pfizer, созданной совместно с немецкой BioNTtech.

«Сегодня утром председатель получил первую дозу вакцины от COVID-19 в центре Javits в Нью-Йорке. Его привили вакциной Pfizer/BioNTtech», — сообщил официальный представитель председателя Бренден Варма. Цитату привело РИА «Новости».

На прошлой неделе медики вкололи препарат от ковида генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Он рассказал о прохождении вакцинации подписчикам в соцсетях, но не стал раскрывать название самой вакцины.

Как отмечали в ООН, сейчас организация рассматривает предложение президента России Владимира Путина о бесплатном предоставлении препарата «Спутник V». Лидер страны заявил об этом во время выступления на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, ООН ждет решения по препарату от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применение вакцины возможно только после официального одобрения.