ООН оценила данные об эффективности «Спутника V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» назвали высоко эффективной. Такую новость поприветствовала Организация Объединенных Наций, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Эта новость весьма приветствуется — о еще одной вакцине. И нам следует поприветствовать ученых во всем мире, которые сделали потрясающую работу в прошлом году», — привела слова Дюжаррика газета «Известия».

Официальный представитель добавил, что сейчас ООН ждет решения по препарату от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Когда вакцину официально одобрят, можно будет обсуждать ее применение. Так Дюжаррик ответил на вопрос о предложении президента России Владимира Путина бесплатно обеспечить ООН «Спутником V».

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». В материалах говорилось о высокой эффективности препарата, которая составила 91,6%. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что статья подтвердила оправданность ускоренной регистрации вакцины в России.