Генсек ООН сделал прививку от коронавируса. Фото
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на своей странице в Twitter, что получил прививку от коронавируса.
Он не сообщил, какой препарат предпочел.
«Сегодня получил первую дозу моей вакцины», — написал Гутерреш. Он добавил, что «с этой пандемией никто из нас не будет в безопасности, пока все мы не будем в безопасности».
Ранее стало известно, что президент Танзании Джон Магуфули объявил страну свободной от пандемии коронавируса. Он не признает вакцинацию и считает ее «происками белых людей».