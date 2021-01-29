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    29 января 2021, 00:50

    Генсек ООН сделал прививку от коронавируса. Фото

    Анастасия Кукова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на своей странице в Twitter, что получил прививку от коронавируса.
    Генсек ООН сделал прививку от коронавируса. Фото

    Он не сообщил, какой препарат предпочел.

    «Сегодня получил первую дозу моей вакцины», — написал Гутерреш. Он добавил, что «с этой пандемией никто из нас не будет в безопасности, пока все мы не будем в безопасности».

    Ранее стало известно, что президент Танзании Джон Магуфули объявил страну свободной от пандемии коронавируса. Он не признает вакцинацию и считает ее «происками белых людей».