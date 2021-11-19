Вакцинированным «Спутником V» туристам разрешили въезд на Филиппины

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут приезжать на Филиппины. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.

Решение о разрешении на въезд привитым путешественникам приняла межучережденческая целевая группа по вспышкам инфекционных заболеваний (IATF-EID). Приезжать на Филиппины можно будет полностью вакцинированным туристам из стран, включенных в так называемый зеленый список, сообщило РИА «Новости».

Туристы из этих государств должны полностью пройти вакцинацию препаратами, которые были одобрены филиппинским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения.

Сейчас на Филиппинах разрешены к применению вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Covaxin, Moderna и Sinopharm.

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен своей жесткой и непримиримой позицией по отношению к антипрививочникам. Он даже угрожал ловить их, сажать в тюрьму и насильно вакцинировать. Еще одно его предложение — вводить препарат стоит во сне.