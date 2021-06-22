Президент Филиппин пообещал пересажать всех противников вакцинации от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что начнет сажать в тюрьму тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса. По мнению политика, противники прививок являются вредителями, которые усугубляют ситуацию в стране.

Вакцинация на Филиппинах является добровольной, поэтому Дутерте пообещал, что найдет законный способ применить свою тактику сильной руки, сообщил Fobes.

«Выбирайте: вакцинироваться или я посажу вас в тюрьму. В этой стране кризисная ситуация. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину», — пригрозил филиппинский лидер.

Он добавил, что тем, кому не сделают прививку, нужно уезжать с Филиппин в Индию или «куда-нибудь в Америку».

«Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», — сказал президент.

Дутерте добавил, что обратится в Министерство внутренних дел и к местным органам власти, чтобы те выдали ему списки отказывающихся от вакцины.

Угрозы политика связаны с высоким уровнем заражения коронавирусом и очень низким показателем вакцинации. На сегодняшний день на Филиппинах сделали прививку 1,8% населения.

В начале мая Дутерте приказал полиции задерживать людей, которые нарушают масочный режим.

«Это в интересах нашей страны, чтобы вы не заразили никого и сами не заразились», — пояснил он.