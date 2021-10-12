Президент Филиппин рассказал, как бороться с антипрививочниками

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о необходимости вакцинации. При этом бороться с антипрививочниками он предложил довольно радикальными методами. По его словам, вводить препарат стоит во сне. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на газету Inquirer.

Он отметил, что в стране все еще существуют люди, которые не хотят делать прививку. По его словам, такой подход является большой проблемой.

«Мы найдем их в их кварталах. Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят. Вот и все», — отметил политик.

На данный момент в стране полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона человек. Президент отметил, что несмотря на вакцинацию, важно продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.