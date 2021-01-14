Вакцинацию препаратом Pfizer приостанавливали в Литве из-за проблем с хранением

Накануне ведомство временно приостановило вакцинацию, потому что, возможно, мог быть нарушен температурный режим при доставке препарата в клиники Каунаса и Паневежиса. В результате Госслужбе по контролю над лекарственными препаратами было поручено оперативно выяснить, сказались ли температурные колебания на свойства прививок.

«Получено официальное подтверждение представительства Pfizer в Литве, что температурные колебания, имевшие место при перевозке вакцины в больничные учреждения, на стабильности препарата не сказались, им можно безопасно пользоваться», — говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что вакцину следует хранить при −75...−80 градусов по Цельсию. В Литве вакцинация от коронавируса началась 27 декабря. Пока прививки сделали 22,5 тысячи человек.