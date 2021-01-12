Литовские власти задумались о переименовании Белоруссии
Внешнеполитическое ведомство Литвы направило в государственную комиссию по литовскому языку запрос относительно переименования Белоруссии при упоминании в официальных документах. Об этом сообщила «Русская планета».
По данным издания, Министерство иностранных дел Литвы попросило профильную комиссию начать процедуру уточнения названия республики.
По мнению главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса, «Беларусь означает „Белая Русь“, а не Россия».