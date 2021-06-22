Вандалы окрасили памятник Тарасу Шевченко в Дании в цвета триколора

В Копенгагене неизвестные раскрасили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в цвета флага РФ. Монумент испортили накануне игры сборных России и Дании на Евро-2020.

Внимание на ситуацию обратили в посольстве Украины в Дании, опубликовав кадры раскрашенного памятника в Facebook.

Украинские дипломаты сочли поступок актом вандализма и провокацией в отношении страны. Датскую полицию они попросили расследовать случившееся.

Монумент довольно быстро привели в порядок. Посольство поблагодарило коммунальные службы за оперативную работу.

«Надеемся, датская полиция оперативно отреагирует на наше заявление и привлечет виновных к ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Сборная России по футболу проиграла датчанам с разгромным счетом 1:4 и не вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020. У Украины еще есть шанс выйти в 1/8 финала. Для этого придется оказаться лучшей в четверке команд, занявших третью строчку в своих группах.