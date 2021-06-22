Зеленский поддержал сборную страны на Евро-2020

Украинские футболисты проиграли сборной Австрии на Евро-2020. Президент Украины Владимир Зеленский назвал поражение обидным и горьким.

Глава государства написал в Twitter, что встреча получилась тяжелой, но шанс выйти в 1/8 финала у команды пока есть.

«Сегодня потерпели горькое и обидное поражение. Однако даже после игры сборная не потеряла шанс на участие в 1/8 финала и нашей с вами поддержки. <…> Сборная, мы с тобой!» — заявил Зеленский.

Встреча между Австрией и Украиной завершилась со счетом 1:0 в пользу первой командой. Украинцы с минимальным счетом оказались на третьем месте в группе C. В плей-офф они выйдут, если будут лучшими в четверке команд, занявших третью строчку в своих группах.