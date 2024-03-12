Мир 12 марта 2024, 00:32 В ЦРУ назвали срок нового наступления ВСУ Директор ЦРУ Бернс: военная помощь США поможет ВСУ наступать в конце 2024 года РИА «Новости»

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Украина могла бы перейти в наступление в конце 2024 года, а также нанести «проникающие» удары по Крыму в случае получения нового пакета военной помощи со стороны США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бернса.

«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года — началу 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — заявил он.

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Американская военная помощь позволит украинским боевикам не только обстреливать полуостров, но и действовать против Черноморского флота России.

Если же конгрессмены не одобрят новые бюджетные ассигнования на поддержку Украины, то она рискует лишиться и других своих территорий, причем потери будут существенными, добавил Бернс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от помощи французской армии, напомнив, что его страна не является членом НАТО. При этом украинский лидер добавил, что европейские военнослужащие могут прибыть в качестве инструкторов для ВСУ и технического персонала для производства и ремонта военной техники.