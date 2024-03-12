Мир 12 марта 2024, 00:12 «Пока Украина держится». Зеленский отказался от французских военных Зеленский: Украине не нужны французские военные Офис президента Украины

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Украина в данный момент не нуждается в присутствии французский военных. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью BFMTV.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине», — заявил Зеленский.

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Украинский президент добавил, что, если Россия вступит в конфликт с одной из стран НАТО, то французские солдаты могут отправиться в эту страну. Зеленский напомнил, что Украина не входит в Североатлантический альянс.

При этом глава государства заявил, что не видит проблем в отправке европейских военных на Украину в качестве инструкторов для солдат ВСУ и техперсонала для производства и ремонта военной техники.

Зеленский также рассказал о трудностях ВСУ из-за дефицита артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских ракет и беспилотников.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку европейских военных на Украину. Лидеры других стран Евросоюза идею Макрона не поддержали — большинство и них заявили, что не собираются напрямую вмешиваться в конфликт. В пятницу, 8 марта, французский политик в интервью попытался оправдаться, заявив: «не исключать чего-то — не означает делать это».