Мир 12 марта 2024, 00:19 Глава ЦРУ предупредил о повторении сценария Авдеевки на Украине Директор ЦРУ заявил, что Украина потеряет территории без военной помощи США РИА «Новости»

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Украине предрекли новые территориальные потери в случае прекращения военных поставок для ВСУ со стороны США. Об этом заявил на слушаниях в специальном комитете по разведке в американском Сенате директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

«Я считаю, что без поддержания поставок в 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», — заявил он.

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По словам Бернса, один из высокопоставленных украинских коллег рассказал ему, что у подразделений ВСУ закончились боеприпасы, а «русские продолжали прибывать».

Он убежден, что США совершат «большую историческую ошибку», если перестанут поддерживать украинских боевиков оружием. Директор ЦРУ добавил, что благодаря американской помощи ВСУ смогут не только перейти в наступление, но и нанести «проникающие удары по Крыму».

В ходе того же слушания директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила стратегическое преимущество России в зоне специальной военной операции, подчеркнув, что одна из причин успеха российской армии — это неопределенность в вопросе оказания военной помощи ВСУ в конгрессе.