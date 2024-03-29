Мир 29 марта 2024, 00:04 В США затруднились ответить, повлияет ли теракт в «Крокусе» на помощь Украине В США не ответили, повлияет ли теракт в «Крокусе» на помощь Украине РИА «Новости»

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В США оценили перспективы дальнейшего финансирования Украины после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отметив, что на это может повлиять угроза отстранения спикера палаты представителей Майка Джонсона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в американском конгрессе.

Собеседник агентства пояснил, что на прошлой неделе конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ходатайствовала об отстранении Джонсона с должности спикера. Если его одобрят, то работа нижней палаты конгресса будет снова парализована.

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«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», — пояснил источник.

Ранее появилась информация, что американские конгрессмены хотели вынести на голосование в палате представителей законопроект о помощи Украине в обход Джонсона.

При этом украинский министр финансов Сергей Марченко рассказал о «плане Б», согласно которому власти Украины обратятся за поддержкой к странам G7, если не получат финансирования от США.