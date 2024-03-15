Мир 15 марта 2024, 16:45 План Б. Украина начнет вымаливать деньги у G7 в случае отказа США Министр финансов Марченко: в случае отказа США Украина обратится к G7

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В случае, если США не предоставят официальному Киеву помощь, у Украины есть план Б. Страна обратится за поддержкой к «Большой семерке», рассказал украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире местного телеканала «Рада».

Без американской помощи Украина обратится к странам «Большой семерки» с просьбой увеличить размер взносов для помощи Киеву. Несмотря на это, страна по-прежнему надеется на лучшее решение этого вопроса, подчеркнул Марченко.

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«Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится», — добавил Марченко.

Украине, по его словам, крайне необходима поддержка США. Однако официальный Киев разрабатывает и другие варианты. Один из них, отметил министр финансов, связан со странами G7.

«Если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», — пояснил он.

О том, что Украина начала разрабатывать запасные варианты из-за задержки финансирования ВСУ, ранее сообщала председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. Она призналась, что сегодня у официального Киева их «не так уж и много».

При этом американские конгрессмены пытаются вынести на голосование законопроект о помощи Украине в обход ее спикера Майка Джонсона, который выступает против документа.