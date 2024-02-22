Мир 22 февраля 2024, 00:10 В США заявили, что подаренный Ким Чен Ыну автомобиль Aurus нарушил санкции ООН Госдеп США: вручение Путиным машины лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин, вручив лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, нарушил санкции Организации Объединенных Наций. Такое мнение выразил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, его слова передало РИА «Новости».

«Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций», — написал он подчеркнув, что такой подарок нарушил ограничения СБ ООН.

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Миллер отметил, что не знал о существовании понятия «роскошный автомобиль российского производства» и выразил надежду, что лидер Северной Кореи получил «расширенную гарантию».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну российскую машину. Презент приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.

Власти Южной Кореи тоже отреагировали на подарок российской стороны для их северного соседа. По словам официального представителя южнокорейского МИД Им Су Сока, такое действие может нарушать резолюции Совбеза ООН.