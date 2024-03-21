Мир 21 марта 2024, 00:11 Нидерланды раскрыли, когда начнут поставки F-16 на Украину Reuters: Нидерланды заявили о начале поставок F-16 Украине летом РИА «Новости»

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Нидерланды предоставят Украине истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом агентству Reuters заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Я уверена, что этим летом мы начнем поставку F-16… Сначала Дания, и у нас есть график… так что во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем», — сказала чиновник.

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Авторы статьи отметили, что Дания, Нидерланды и США планируют поставить первые истребители на Украину сразу после запуска программы подготовки пилотов и безвозмездного предоставления самолетов.

Украинским военным в конфликте с Россией не поможет ничтожное количество устаревших истребителей F-16. Об этом сообщило издание The National Interest. Журналисты напомнили, что в лучшем случае Украина получит очень ограниченное число истребителей, которые не принесут ощутимой пользы на поле боя.