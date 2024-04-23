Мир 23 апреля 2024, 00:07 В США обвинили Россию в нарушении прав человека на Украине Госдеп бездоказательно обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине РИА «Новости»

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Государственный департамент США заявил, что Россия допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине. При этом авторы доклада не привели ни одного доказательства.

«Значительные нарушения прав человека, совершенных российскими силами на подконтрольных территориях… включали достоверные сообщения», — говорится в материале.

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В докладе освещали ситуацию с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года. При этом, как отметили в американском ведомстве, в частности, речь шла о перемещении детей из Украины, а также о произвольных арестах и задержаниях.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что группа украинских детей воссоединилась со своими семьями в посольстве Катара. По словам омбудсмена, с февраля 2022 года с территории республик Донбасса и Украины в Россию вывезли свыше 700 тысяч несовершеннолетних.