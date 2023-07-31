Власть 31 июля 2023, 02:30 Стало известно, сколько украинских детей вывезли в Россию Омбудсмен Львова-Белова: с Украины, из ДНР и ЛНР вывезли более 700 тысяч детей Freepik

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Россия вывезла более 700 тысяч детей с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе о своей деятельности за прошлый год.

В документе сказано, что большая часть несовершеннолетних доставлена на территорию РФ с родителями или родственниками, другие вывезенные дети — сироты.

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В Россию привезли 1500 воспитанников учреждений для несовершеннолетних, оставшихся без родителей, 228 детей из Донецкой Народной Республики и 92 ребенка из Луганской Народной Республики (ЛНР) устроили в приемные семьи россиян.

Ранее Львова-Белова призвала Минздрав сформировать единую службу помощи подросткам, которые столкнулись с суицидальным кризисом. Помимо этого уполномоченная по правам ребенка предложила открыть в каждом российском регионе детско-подростковую службу и кабинеты помощи.