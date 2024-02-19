Мир 19 февраля 2024, 18:51 Россия при посредничестве Катара передала Украине 11 детей для воссоединения с семьей Львова-Белова: еще 11 украинских детей встретились со своими семьями Unsplash

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Группа украинских детей воссоединилась со своими семьями в посольстве Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщило РИА «Новости».

Группу из 11 детей отправили на Украину при посредничестве Катара и Международного Красного Креста. Омбудсмен поблагодарила катарское посольство за организацию процесса воссоединения семей.

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«Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей», — отметила она.

Львова-Белова добавила, что российская сторона планирует исключить долгие переезды и собирается передавать детей их родственникам в столице.

«Будем организовывать воссоединение непосредственно в Москве, привозя сюда группы детей и привозя сюда родственников или законных представителей», — указала омбудсмен.

Ранее Львова-Белова рассказала о воссоединении с родственниками 48 украинских детей. Их передавали семьям как на территории Украины, так и в других странах.