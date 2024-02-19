19 февраля 2024, 18:51
Россия при посредничестве Катара передала Украине 11 детей для воссоединения с семьей
Львова-Белова: еще 11 украинских детей встретились со своими семьями
Группа украинских детей воссоединилась со своими семьями в посольстве Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщило РИА «Новости».
Группу из 11 детей отправили на Украину при посредничестве Катара и Международного Красного Креста. Омбудсмен поблагодарила катарское посольство за организацию процесса воссоединения семей.
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«Сегодня у нас самая большая группа — 11 детей», — отметила она.
Львова-Белова добавила, что российская сторона планирует исключить долгие переезды и собирается передавать детей их родственникам в столице.
«Будем организовывать воссоединение непосредственно в Москве, привозя сюда группы детей и привозя сюда родственников или законных представителей», — указала омбудсмен.
Ранее Львова-Белова рассказала о воссоединении с родственниками 48 украинских детей. Их передавали семьям как на территории Украины, так и в других странах.
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