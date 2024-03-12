Важное 12 марта 2024, 18:00 США предоставят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн U.S. Department of Defense

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Власти США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине, его общая сумма составит 400 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины», — указали в материале.

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Президент Владимир Зеленский в недавнем обращении к делегации американских сенаторов сделал акцент на том, что без возобновления поддержки с американской стороны Украина проиграет в конфликте.

После этого лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер потребовал от палаты представителей утвердить новый законопроект, предполагающий отправку Украине новую военную помощь.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты не исключили возможность предоставления ВСУ нового варианта баллистической ракеты ATACMS «еще большей дальности», чем раньше.