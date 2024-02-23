Мир 23 февраля 2024, 23:53 Зеленский заявил о поражении Украины без помощи США Сенатор Шумер: Зеленский заявил, что Украина проиграет без помощи США РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский заявил делегации сенаторов США, что без возобновления поддержки с американской стороны Украина проиграет в конфликте. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер в соцсети Х.

«Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи», — сказал он.

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Шумер потребовал от палаты представителей и ее спикера Майка Джонсона утвердить новый законопроект, предполагающий отправку Украине 60 миллиардов долларов.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что без поддержки США Украине придется самостоятельно решать, на каких направлениях вести боевые действия. Как отметила чиновник, Америка в ближайшее время не может отправить критически значимые пакеты военной помощи для ВСУ.