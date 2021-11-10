Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что во время состоявшегося у нее телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации вокруг наплыва в Евросоюз нелегальных мигрантов.

Об этом, как уточнил ТАСС, Меркель заявила на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами Португалии Антониу Коштой и Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Меркель заявила, что хотела бы поблагодарить те страны, которые заботятся о защите внешних границ — это, по ее словам, Латвия, Литва и Польша. Кадры с границ с Белоруссией, добавила Меркель, «дают повод для тревоги».

«Я сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Путиным и попросила его повлиять на Лукашенко, поскольку в данном случае людей используют», — считает исполняющая обязанности канцлера ФРГ.

Пресс-служба Кремля сегодня днем сообщила, что Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. В сообщении пресс-службы отмечено, что ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС подробно рассмотрена. Российский лидер предложил наладить обсуждение возникшей напряженной ситуации напрямую между Минском и странами Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии начался 8 ноября. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил срочную мобилизацию из-за больших групп нелегальных мигрантов, которые прорывались на территорию Евросоюза.