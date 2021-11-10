Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе
Президент России Путин и врио канцлера ФРГ Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Кремля.
Ангела Меркель озаботилась происходящим на границе Белоруссии и стран Европы, а также возможными последствиями этих событий. В итоге главы стран решили продолжить диалог на данную тему.
«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — передали в пресс-службе.
Владимир Путин предложил наладить обсуждение возникшей напряженной ситуации напрямую между Минском и странами Евросоюза. При этом представитель Кабинета министров ФРГ добавил, что Меркель попросила российского лидера вмешаться в ситуацию с беженцами.
Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии начался 8 ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил срочную мобилизацию из-за больших групп нелегальных мигрантов, прорывающихся на территорию ЕС.