Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Кремля.

Ангела Меркель озаботилась происходящим на границе Белоруссии и стран Европы, а также возможными последствиями этих событий. В итоге главы стран решили продолжить диалог на данную тему.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — передали в пресс-службе.

Владимир Путин предложил наладить обсуждение возникшей напряженной ситуации напрямую между Минском и странами Евросоюза. При этом представитель Кабинета министров ФРГ добавил, что Меркель попросила российского лидера вмешаться в ситуацию с беженцами.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии начался 8 ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил срочную мобилизацию из-за больших групп нелегальных мигрантов, прорывающихся на территорию ЕС.